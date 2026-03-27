ÉMISSION RADIO SOMMES-NOUS LIBRES À LANGOGNE ?

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Projet mené par la journaliste Eloïse Lebourg avec les résidents de la maison de retraite, les pierres précieuses de Kalipolys, les élèves du collège Marthe Dupeyron et du lycée St Pierre St Paul.

Venez écouter l’émission de radio avec des réponses intergénérationnelles.

Accés libre.

Projet mené par la journaliste Eloïse Lebourg avec les résidents de la maison de retraite, les pierres précieuses de Kalipolys, les élèves du collège Marthe Dupeyron et du lycée St Pierre St Paul.

Venez écouter l’émission de radio avec des réponses intergénérationnelles.

Accés libre. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

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English :

Project led by journalist Eloïse Lebourg with residents of the retirement home, Kalipolys gemstones, students from Marthe Dupeyron college and St Pierre St Paul high school.

Come and listen to the radio program with intergenerational responses.

Free admission.

L’événement ÉMISSION RADIO SOMMES-NOUS LIBRES À LANGOGNE ? Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne