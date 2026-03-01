Émission télévisée Flavie en France

place du Marché Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 09:00:00

fin : 2026-03-19 15:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Assistez au tournage de l’émission Flavie en France , l’émission itinérante de France 3 présentée par Flavie Flament. Prenez part au jeu culte ‘Le Schmilblic’, pour tenter de remporter la cagnotte.

Obernai accueille le tournage de l’émission Flavie en France , jeudi 19 mars de 9h à 15h30, sur la Place du Marché, la nouvelle émission itinérante de France 3 présentée par Flavie Flament.

Dans ce programme, l’animatrice part à la découverte des richesses des territoires français à travers leur patrimoine, leurs savoir-faire et leurs habitants.

Lors de cette étape alsacienne, Obernai et le Piémont des Vosges seront mis à l’honneur !

Le public est invité à venir assister au tournage tout au long de la journée et à participer à l’ambiance de l’émission. La production recherche également une soixantaine de participants majeurs pour prendre part au jeu culte de la télévision, Le Schmilblic, dans lequel les candidats doivent deviner un objet ou un son, en posant des questions auxquelles on répond uniquement par oui ou non , pour tenter de remporter la cagnotte.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’avance à l’adresse casting@retgproductions.fr ou se présenter directement le jour du tournage sur la Place du Marché. Les émissions tournées à Obernai seront diffusées sur France 3 la semaine du 4 mai. .

place du Marché Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 95 71 communication@obernai.fr

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English :

Take part in the filming of ‘Flavie en France’, France 3’s touring program presented by Flavie Flament. Take part in the cult game ‘Le Schmilblic’, for a chance to win the jackpot.

L’événement Émission télévisée Flavie en France Obernai a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme d’Obernai