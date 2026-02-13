Emissions et chroniques : Une minute pour aiguiser son esprit critique, Radio des Boutières, Le Cheylard

Emissions et chroniques : Une minute pour aiguiser son esprit critique 16 mars – 3 avril Radio des Boutières Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T08:05:00+01:00 – 2026-03-16T08:15:00+01:00

Fin : 2026-04-03T17:05:00+02:00 – 2026-04-03T17:15:00+02:00

Du lundi au vendredi, du 16 mars au 3 avril: Une minute pour aiguiser son esprit critique

Diffusions 8h05, 17h05

15 chroniques quotidiennes comme des respirations, pour redonner du temps à la pensée. Chaque jour, un texte à découvrir.

En partenariat avec Radio des Boutières, Gauthier David, Pascale Girard

Radio des Boutières Le Cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Fréquences : 88.3, 90, 91, 101.3, 104.6 et en podcast sur rdbfm.com