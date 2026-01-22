Emma Bojan Attends-moi j’arrive

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Fuck Madame Bouléro et la 5e B qui n’avaient jamais cru en moi. Sûrement le plus gros banger de tous mes spectacles (et aussi le premier).

Aimer tous les jours, pleurer un peu et parler beaucoup, voilà ce qui prend le plus de temps, voilà pourquoi je suis souvent en retard et je dis Attends moi, j’arrive .

J’arrive sur scène, dans un bar ou dans le coeur des gens que j’aime, comme partout, un peu en retard mais rassurez vous je suis bien partie.Adultes

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Fuck Madame Bouléro and the 5th B, who never believed in me. Probably the biggest banger of all my shows (and also the first).

Loving every day, crying a little and talking a lot, that’s what takes up the most time, that’s why I’m often late and say Wait for me, I’m coming .

I arrive on stage, in a bar or in the hearts of the people I love, like everywhere else, a little late, but don’t worry, I’m off to a good start.

