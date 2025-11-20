Emma Bojan Scènacle Besançon

Emma Bojan

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Fuck madame Bouléro et la 5e b qui n’avaient jamais cru en moi. Surement le plus gros banger de tous mes spectacles (et aussi le premier).

Aimer tous les jours, pleurer un peu et parler beaucoup, voilà ce qui prend le plus de temps, voilà pourquoi je suis souvent en retard et je dis Attends moi, j’arrive .

J’arrive sur scène, dans un bar ou dans le coeur des gens que j’aime, comme partout, un peu en retard mais rassurez vous je suis bien partie. .

