Emma Bojan Troyes

Emma Bojan

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Aimer tous les jours, pleurer un peu et parler beaucoup, voilà ce qui prend le plus de temps, voilà pourquoi je suis souvent en retard et je dis Attends moi, j’arrive . J’arrive sur scène, dans un bar ou dans le coeur des gens que j’aime, comme partout, un peu en retard mais rassurez vous je suis bien partie. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

