EMMA ET OSCAR AU PAYS DES HISTOIRES – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

EMMA ET OSCAR AU PAYS DES HISTOIRES Début : 2025-12-06 à 10:30. Tarif : – euros.

Emma adore les histoires du soir que lui raconte son papa et sa maman.Mais ce soir les rôles sont inversés, elle doit imaginer sa propre histoire.Mais comment on invente une histoire ?Elle demande de l’aide à Monsieur Oscar son meilleur ami… ensemble ils décident de se rendre au « pays des histoires ».

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29