Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans. L’Ekla Le Teich

Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans.

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Spectacle Clown & Chanson.

Un spectacle plein d’humour et de poésie, à voir et à écouter pour découvrir ou se replonger dans les merveilleuses chansons d’Anne Sylvestre.

Tout public dès 10 ans. .

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

English : Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans.

German : Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans.

Italiano :

Espanol : Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans.

L’événement Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans. Le Teich a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Le Teich