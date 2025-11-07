Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans. L’Ekla Le Teich vendredi 7 novembre 2025.

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07

2025-11-07

Spectacle Clown & Chanson.
Un spectacle plein d’humour et de poésie, à voir et à écouter pour découvrir ou se replonger dans les merveilleuses chansons d’Anne Sylvestre.
Tout public dès 10 ans.   .

L’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75  sec.ekla@leteich.fr

