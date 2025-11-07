Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans. L’Ekla Le Teich
Emma la clown chante Anne Sylvestre. Tout public dès 10 ans.
L’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Spectacle Clown & Chanson.
Un spectacle plein d’humour et de poésie, à voir et à écouter pour découvrir ou se replonger dans les merveilleuses chansons d’Anne Sylvestre.
Tout public dès 10 ans. .
L’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
