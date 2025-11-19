EMMA LOISELLE – LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

EMMA LOISELLE Début : 2027-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, et met sa plume acérée au profit d’un propos qui étonne, et parfois même détonne ! Emma lève le voile sur des problématiques contemporaines.Elle n’a aucun tabou et ne connaît aucune limite.Certains pensent qu’elle a des couilles mais ils se trompent… C’est en réalité, nettement mieux que ça ! Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31