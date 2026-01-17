Emma PICARD Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Emma PICARD

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04 2026-04-05

Théâtre, cie Okeanos, avec Marie Moriette, mise en scène Emmanuel Hérault

Dans les années 1860, pour échapper à la misère en France, Emma Picard part en Algérie cultiver la terre que lui octroie le gouvernement français. A travers le récit — lyrique et poignant — de son combat permanent pour la survie, Emma Picard donne une voix à celles et ceux dont on ne parle jamais et nous interpelle par la dimension universelle d’une tragédie personnelle livrée dans l’intimité d’un soliloque bouleversant. .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

