Emma PICARD Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Emma PICARD Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines samedi 4 avril 2026.
Emma PICARD
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Théâtre, cie Okeanos, avec Marie Moriette, mise en scène Emmanuel Hérault
Dans les années 1860, pour échapper à la misère en France, Emma Picard part en Algérie cultiver la terre que lui octroie le gouvernement français. A travers le récit — lyrique et poignant — de son combat permanent pour la survie, Emma Picard donne une voix à celles et ceux dont on ne parle jamais et nous interpelle par la dimension universelle d’une tragédie personnelle livrée dans l’intimité d’un soliloque bouleversant. .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Emma PICARD
L’événement Emma PICARD Fontaines a été mis à jour le 2026-01-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !