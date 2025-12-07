Emma Reyes, une artiste haute en couleurs Musée d’art et d’archéologie Périgueux

Emma Reyes, une artiste haute en couleurs

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Découverte des oeuvres de la peintre colombienne sorties des réserves du musée. .

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

English : Emma Reyes, une artiste haute en couleurs

L’événement Emma Reyes, une artiste haute en couleurs Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux