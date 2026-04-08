Emmafleurs Mimizan
vendredi 11 juin 2027 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Emmafleurs
Chapelle à la mer Mimizan Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-11 21:00:00
fin : 2027-06-11 22:15:00
Date(s) :
2027-06-11
CONCERT – MUSIQUE – POP TRANSATLANTIQUE
Emmafleurs ne “mêle” pas ses origines. Elle les met face à face.
Chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine, elle écrit sa musique en français un peu, en espagnol beaucoup, en anglais passionnément, et en fragnol à la folie.
Ça pulse comme une nuit à Mexico, mais ça rêve comme dans une chambre parisienne.
Pop transatlantique et tensions électroniques : ses concerts cheminent, en équilibre, entre introspection délicate et intensité tragi-comique. La voix est claire, presque fragile, jusqu’à ce qu’elle vous attrape !
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=fGV-jdgI_9E&list=RDfGV-jdgI_9E&start_radio=1
Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/
Covoiturage : urlr.me/z76GmB .
Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Emmafleurs
L’événement Emmafleurs Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Création d’un jeu médiéval à emporter partout Mimizan 18 septembre 2026
- « Les Médiévales », Musée-Prieuré de Mimizan, Mimizan 18 septembre 2026
- Les Médiévales Mimizan 19 septembre 2026
- COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET Mimizan 19 septembre 2026
- Balade en Tchanquaroue au coucher de soleil Mimizan 19 septembre 2026