Informations pratiques

Mimizan

Emmafleurs

Chapelle à la mer Mimizan Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-11 21:00:00

fin : 2027-06-11 22:15:00

Date(s) :

2027-06-11

CONCERT – MUSIQUE – POP TRANSATLANTIQUE

Emmafleurs ne “mêle” pas ses origines. Elle les met face à face.

Chanteuse, compositrice et productrice franco-mexicaine, elle écrit sa musique en français un peu, en espagnol beaucoup, en anglais passionnément, et en fragnol à la folie.

Ça pulse comme une nuit à Mexico, mais ça rêve comme dans une chambre parisienne.

Pop transatlantique et tensions électroniques : ses concerts cheminent, en équilibre, entre introspection délicate et intensité tragi-comique. La voix est claire, presque fragile, jusqu’à ce qu’elle vous attrape !

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=fGV-jdgI_9E&list=RDfGV-jdgI_9E&start_radio=1

Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/

Covoiturage : urlr.me/z76GmB .

Chapelle à la mer Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

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English : Emmafleurs

L’événement Emmafleurs Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan