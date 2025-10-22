EMMANUELLE BONNET QUARTET LE TAQUIN Toulouse

EMMANUELLE BONNET QUARTET LE TAQUIN Toulouse mercredi 22 octobre 2025.

EMMANUELLE BONNET QUARTET

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-22 21:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Avec son remarquable quartet, la chanteuse Emmanuelle Bonnet crée un son de groupe unique, dans l’instant, marqué par une nonchalance ludique et un humour subtil.

Avec une grande sensibilité, elle voyage dans un monde de couleurs, avec ou sans mots, pour façonner de nouvelles formes et textures, glissant sans effort à travers différentes atmosphères. Sa voix pure et polyvalente sert de fil conducteur saisissant les ambiances et les harmonies, les défaisant et les retissant habilement. 7 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

English :

With her remarkable quartet, singer Emmanuelle Bonnet creates a unique, in-the-moment band sound, marked by playful nonchalance and subtle humor.

German :

Mit ihrem bemerkenswerten Quartett schafft die Sängerin Emmanuelle Bonnet einen einzigartigen Gruppensound aus dem Moment heraus, der von einer spielerischen Nonchalance und einem subtilen Humor geprägt ist.

Italiano :

Con il suo straordinario quartetto, la cantante Emmanuelle Bonnet crea un suono di gruppo unico e attuale, caratterizzato da una giocosa disinvoltura e da un sottile umorismo.

Espanol :

Con su extraordinario cuarteto, la cantante Emmanuelle Bonnet crea un sonido de grupo único y actual, marcado por una despreocupación juguetona y un humor sutil.

