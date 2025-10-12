Emmanuelle Bouthillier Le StanG Pluvigner
Emmanuelle Bouthillier Le StanG Pluvigner dimanche 8 mars 2026.
Emmanuelle Bouthillier
Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan
2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Apéro Klam d'hiver
D'un voisinage exotique vers un exotisme voisin, tout part d'un conte merveilleux La Jarretière Verte une version acadienne grimée en gallo, à laquelle font écho chansons choisies et musiques à violon. Dans ce concert-veillée en solo, Emmanuelle vous mène et vous ramène d'une rive à l'autre de l'Atlantique, à bord de la petite barque de la mémoire qui traverse sans relâche l'océan de la tradition orale. .
