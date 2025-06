Emmanuelle Touly & Fabien Packo Détour de Babel Troyes en Scènes Troyes 11 juillet 2025 20:00

Aube

Emmanuelle Touly & Fabien Packo Détour de Babel Troyes en Scènes Église Sainte-Madeleine Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date :

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Le violon et l’accordéon ont souvent fait leurs valises ensemble et accompagné les migrations de population dans le monde entier. Plus que tout autre instrument, ils ont su traduire les joies et les peines, la liberté ou le déracinement, à travers la musique et la danse.



Détour de Babel se propose de partager ce langage universel, arpentant les univers très variés de ces musiques populaires (au vrai sens du terme !) et de leur alliance avec la musique dite savante .



Les arrangements très personnels du duo empruntent bien souvent les chemins du Jazz, et d’un certain swing à la française. L’accordéon se révèle un orgue aux mille couleurs, un écrin où s’épanouit le violon tour à tour avec tendresse, virtuosité ou espièglerie ! Depuis la naissance de ce duo en 2013, Emmanuelle TOULY et Fabien PACKO ne cessent d’explorer tous les répertoires, mettant en valeur les richesses de leurs instruments. Fruit de leur plus récent travail, ils proposent également un programme classique , à travers des transcriptions inédites réalisées par leurs soins. .

Église Sainte-Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

