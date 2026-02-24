Emmaüs antenne de Pradelles Emmaüs Pradelles Pradelles

Emmaüs antenne de Pradelles

Emmaüs Pradelles Avenue du Puy Pradelles Haute-Loire

Début : Samedi 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-12-15 17:00:00

2026-03-25

Le vide-grenier Emmaüs est un grand marché solidaire, où l’on trouve de tout meubles, vêtements, vaisselle, livres, jouets, objets vintage ou insolites… Tous les articles proviennent de dons et sont revendus à petits prix.

Emmaüs Pradelles Avenue du Puy Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Emmaüs garage sale is a big market for solidarity, where you can find everything: furniture, clothes, crockery, books, toys, vintage or unusual objects? All items are donated and resold at low prices.

