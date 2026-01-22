EMMAUS

Lot, Le Pré de Suzon Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 09:00:00

fin : 2026-02-05 11:00:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-14

Le mouvement Emmaüs est un ensemble d’associations et groupements de solidarité présents dans 37 pays. La première communauté Emmaüs, d’inspiration initialement chrétienne a été fondée en 1954 en France par l’abbé Pierre.

Le mouvement Emmaüs est un ensemble d’associations et groupements de solidarité présents dans 37 pays. La première communauté Emmaüs, d’inspiration initialement chrétienne a été fondée en 1954 en France par l’abbé Pierre. .

Lot, Le Pré de Suzon Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 42 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Emmaus Movement is a group of associations and solidarity groups present in 37 countries. The first Emmaus community, initially inspired by Christianity, was founded in France in 1954 by Abbé Pierre.

L’événement EMMAUS Marvejols a été mis à jour le 2026-01-22 par 48-OT Gévaudan Destination