Emmaüs Solidarité – Journée Portes Ouvertes CHU St Maur (94), CHU SAINT MAUR DES FOSSES, Saint-Maur-des-Fossés
Emmaüs Solidarité – Journée Portes Ouvertes CHU St Maur (94), CHU SAINT MAUR DES FOSSES, Saint-Maur-des-Fossés jeudi 16 avril 2026.
Emmaüs Solidarité – Journée Portes Ouvertes CHU St Maur (94) Jeudi 16 avril, 13h00 CHU SAINT MAUR DES FOSSES Val-de-Marne
Entrée libre ou sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00
Emmaüs Solidarité vous invite à découvrir le Centre d’Hébergement d’Urgence pour échanger avec les pros et participer à des activités en lien avec les personnes hébergées. Au programme de cet après-midi : Spectacle de danse présenté par les personnes accueillies, visite de l’établissement, rencontre avec des pros du social, stands animés par les hébergés
CHU SAINT MAUR DES FOSSES Avenue de l’observatoire 94100 Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « etouboul@emmaus.asso.fr »}]
Emmaüs Solidarité vous invite à découvrir le Centre d’Hébergement d’Urgence St Maur pour échanger avec les pros et participer à des activités en lien avec les personnes hébergées