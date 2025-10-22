Emmène-moi au spectacle Aux p’tits rognons salle polyvalente Saint-Michel

salle polyvalente 31 rue des douhauds Saint-Michel Charente

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

La Cie Tout Par Terre nous propose un spectacle de manipulation de condiments et ustensiles de cuisine, où une musique aux p’tits ognons rythme l’aventure des deux protagonistes.

salle polyvalente 31 rue des douhauds Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 74 32 patrimoine16@lacharente.fr

English :

Cie Tout Par Terre presents a show involving the manipulation of condiments and kitchen utensils, with onion music to accompany the adventure of the two protagonists.

German :

Die Cie Tout Par Terre bietet uns ein Stück über den Umgang mit Gewürzen und Küchenutensilien, in dem eine Musik mit p?tits ognons den Rhythmus des Abenteuers der beiden Protagonisten bestimmt.

Italiano :

La Cie Tout Par Terre si esibisce in uno spettacolo che prevede la manipolazione di condimenti e utensili da cucina, con l’accompagnamento di una musica che scandisce il ritmo dell’avventura dei due protagonisti.

Espanol :

La Cie Tout Par Terre realiza un espectáculo de manipulación de condimentos y utensilios de cocina, con el acompañamiento de una música que marca el ritmo de la aventura de los dos protagonistas.

