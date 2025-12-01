Emmène-moi au spectacle ! Chasseneuil-sur-Bonnieure
Emmène-moi au spectacle ! Chasseneuil-sur-Bonnieure mercredi 17 décembre 2025.
Emmène-moi au spectacle !
salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
spectacle-concert Punk à chats par Captain Parade
.
salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36
English :
punk à chats concert-show by Captain Parade
L’événement Emmène-moi au spectacle ! Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Charente Limousine