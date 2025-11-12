Emmène-moi au spectacle Héritage de Traffix Music Pranzac
Salle des fêtes Pranzac Charente
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Vous êtes à bord du Golden Record, un vaisseau intersidéral doté d’une capsule renfermant l’intégralité de la culture humaine…
Salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
You’re aboard the Golden Record, an inter-ship equipped with a capsule containing the entirety of human culture?
German :
Sie befinden sich an Bord des Golden Record, eines interstellaren Raumschiffs mit einer Kapsel, die den Intellekt der menschlichen Kultur enthält
Italiano :
Siete a bordo del Golden Record, una nave intersidale con una capsula contenente l’intera cultura umana
Espanol :
Estás a bordo del Golden Record, una nave intermedia con una cápsula que contiene la totalidad de la cultura humana
