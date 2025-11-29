EMMITOUFLÉ Boris Charmatz Parc du Vivier, Mérignac Mérignac

EMMITOUFLÉ

Boris Charmatz Samedi 29 novembre, 15h30 Parc du Vivier, Mérignac Gironde

gratuit

Début : 2025-11-29T15:30:00 – 2025-11-29T17:15:00

Fin : 2025-11-29T15:30:00 – 2025-11-29T17:15:00

[ DANSE ]

Connu pour dépayser la danse en moult terrains, Boris Charmatz nous invite à venir couvert.es pour danser à ciel ouvert. Entre séquences participatives et performances, le chorégraphe, accompagné de 4 interprètes, entremêle les genres (danse, texte, musique), tisse les esthétiques, revisite son répertoire, et nous fait vibrer au son de DJ taupes tout droit sortis de terre et de l’imagination de l’artiste Philippe Quesne. D’une couche artistique à l’autre, Emmitouflé s’habille dans la matière même du monde, des corps en tee-shirts labourant la boue aux combis de ski enfilées par temps de poésie. Avec cette expérience collective, format qu’il ne cesse d’explorer, Boris Charmatz orchestre une superposition de propositions aux mailles étroites qui réchauffent nos corps et ravivent nos imaginaires

avec Marion Barbeau, Boris Charmatz, Johanna Elisa Lemke, Frank Willens et Les Taupes de Philippe Quesne / costumes Marie Morel / costumes taupes Corinne Petitpierre / régie générale François Aubry dit Moustache / régie son Guillaume Olmeta / remerciements Amandine Beyer, David Durán, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

sam. 29 novembre – 15h30

105 min – tout public – gratuit

>> Parc du Vivier / Mérignac

en coorganisation avec la Ville de Mérignac

Parc du Vivier, Mérignac 60 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Marc Domage