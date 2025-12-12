EMMY Peniche Marcounet Paris
EMMY Peniche Marcounet Paris mercredi 28 janvier 2026.
Emmy présente son tout premier concert de compositions originales, entourée de musiciens qui font rayonner son univers. Entre soft-pop lumineuse et inspirations jazzy&soul, elle dévoile des chansons intimes et vibrantes dans un live à son image ; solaire, spontanée et sincère.
Plein de soleil, un tout petit peu de drama et beaucoup de love
Le mercredi 28 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
payant Prévente standard : 10 EUR Public jeunes et adultes.
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
