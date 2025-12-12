EMMY Peniche Marcounet Paris

Emmy présente son tout premier concert de compositions originales, entourée de musiciens qui font rayonner son univers. Entre soft-pop lumineuse et inspirations jazzy&soul, elle dévoile des chansons intimes et vibrantes dans un live à son image ; solaire, spontanée et sincère.

Plein de soleil, un tout petit peu de drama et beaucoup de love

Le mercredi 28 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 10 EUR Public jeunes et adultes.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

