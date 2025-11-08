EMOCAO EMOTION BRÉSILIENNE Saint-Estève
EMOCAO EMOTION BRÉSILIENNE Saint-Estève samedi 8 novembre 2025.
EMOCAO EMOTION BRÉSILIENNE
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 20
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08 21:30:00
2025-11-08
Les rythmes envoûtants du Brésil prennent vie, portés par l’énergie des danseurs.
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
English :
The bewitching rhythms of Brazil come to life, carried by the energy of the dancers.
German :
Die betörenden Rhythmen Brasiliens werden zum Leben erweckt, getragen von der Energie der Tänzer.
Italiano :
I ritmi ammalianti del Brasile prendono vita, trasportati dall’energia dei ballerini.
Espanol :
Los ritmos hechizantes de Brasil cobran vida llevados por la energía de los bailarines.
