Émois colorés Orangerie du Thabor Rennes 8 juillet 2025

Émois colorés Orangerie du Thabor Rennes 8 – 13 juillet Ille-et-Vilaine

Wendy Grah et Camille Le Carrérès réinvestissent l’Orangerie du Thabor pour la seconde édition de leur exposition de masques et peintures : « Émois Colorés ».

Émois colorés, la couleur comme vecteur d’émotions

_Émois colorés_ est une exposition qui interpelle par la puissance expressive des couleurs des masques de **Wendy Grah** et des peintures de **Camille Le Carrérès**.

Les deux artistes rennaises explorent la profondeur des émotions humaines : joie, exaltation, doute, vide ou encore fureur.

La complémentarité de leurs univers fait figure d’évidence : les formes et les couleurs se répondent, s’épousent et se mettent mutuellement en lumière. La sensibilité brute des masques de Wendy dialogue avec la douce mélancolie des toiles de Camille. Leurs oeuvres, hautes en couleurs et riches en symboles, laissent aux visiteur.euse.s un vaste espace d’interprétation. Les artistes se dévoilent et nous proposent de créer un dialogue intime entre soi et l’oeuvre.

**Vernissage le mercredi 9 juillet à 17h.**

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine