Em’play, Médiathèque Empalot, Toulouse

Em’play Mercredi 18 mars, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

En accès libre

Atelier Emp’Play – Mercredi 18 mars de 14h30 à 16h30

Séance spéciale en partenariat avec l’ Ecole de création visuelle Toulouse e-artsup qui présentera des jeux vidéo développés actuellement, ainsi que des jeux de plateaux qui seront testés avec des usagers.

Dans le cadre du Festival Eclat(s) de femmes qui a lieu sur le quartier du 4 février au 20 mars, le travail et le parcours des conceptrices de jeux seront mis en avant.

Durée : 2h – A partir de 8 ans – Sans inscription

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot

