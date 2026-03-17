Empolleradas vol 3 Le jardin du Village d’Alfonse Rennes
Empolleradas vol 3 Le jardin du Village d’Alfonse Rennes samedi 21 mars 2026.
Empolleradas vol 3 Le jardin du Village d’Alfonse Rennes Samedi 21 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine
Les Femmes Latinas à l’honneur: musique, exposition, marché artisanal, gastronomie, …
Ce 21 mars, Cumbia Poder célèbre le mois de la Journée internationale des droits des femmes avec une journée autour des féminismes d’Amérique latine ✊
Pour accueillir le printemps, retrouvons-nous de 16h à 00h au Village d’Alfonse
Live :
– La Mana @lamanamusic
– La Diabla @ladiablariot_____
– Mestiza Brava @mestiza.brava
– Zorzal de Fuego @zorzaldefuego
Exposition de Grasa Editorial
Marché artisanal
Gastronomie et autres surprises
Un espace pour se rencontrer, penser, ressentir et vibrer ensemble.
Danser est politique. Célébrer est mémoire. La musique est territoire
À très bientôt
Cumbia poder
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T23:59:00.000+01:00
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Le jardin du Village d’Alfonse 38, Boulevard Villebois-Mareuil, 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine