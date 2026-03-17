Empolleradas vol 3 Le jardin du Village d’Alfonse Rennes Samedi 21 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Les Femmes Latinas à l’honneur: musique, exposition, marché artisanal, gastronomie, …

Ce 21 mars, Cumbia Poder célèbre le mois de la Journée internationale des droits des femmes avec une journée autour des féminismes d’Amérique latine ✊

Pour accueillir le printemps, retrouvons-nous de 16h à 00h au Village d’Alfonse

Live :

– La Mana @lamanamusic

– La Diabla @ladiablariot_____

– Mestiza Brava @mestiza.brava

– Zorzal de Fuego @zorzaldefuego

Exposition de Grasa Editorial

Marché artisanal

Gastronomie et autres surprises

Un espace pour se rencontrer, penser, ressentir et vibrer ensemble.

Danser est politique. Célébrer est mémoire. La musique est territoire

À très bientôt

Cumbia poder

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T23:59:00.000+01:00

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Le jardin du Village d’Alfonse 38, Boulevard Villebois-Mareuil, 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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