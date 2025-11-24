Empreinte: Apéro-Conversation Tribune #2 Redécouvrir les fascismes et l’antifascisme

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Avec Stéfanie Prezioso Barbara Métais-Chastanier

Pensée en dialogue avec Monde nouveau de Olivier Saccomano et Nathalie Garraud, programmé à la scène nationale, cette seconde tribune se propose d’explorer les tensions qui relient les fascismes et l’antifascisme en les arrachant tous deux au conformisme dans lequel la distance historique a fini par les plonger pour mieux en saisir les vertiges contemporains. Sur ce globe qui commence à ressembler à un vaste camp d’entraînement politique pour toute l’extrême droite, la brutalité est stratégique, réfléchie, assumée et spectacularisée. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : Empreinte: Apéro-Conversation Tribune #2 Redécouvrir les fascismes et l’antifascisme

German : Empreinte: Apéro-Conversation Tribune #2 Redécouvrir les fascismes et l’antifascisme

Italiano :

Espanol : Empreinte: Apéro-Conversation Tribune #2 Redécouvrir les fascismes et l’antifascisme

L’événement Empreinte: Apéro-Conversation Tribune #2 Redécouvrir les fascismes et l’antifascisme Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-16 par Brive Tourisme