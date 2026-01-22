Empreinte végétale Landudec

Empreinte végétale

Partez à la découverte des secrets de la forêt. Cette animation rendra visible l’invisible, et vous repartirez avec l’empreinte du berceau du chêne.

Durée 1 h 30

Sur réservation 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com. .

Bibliothèque Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

