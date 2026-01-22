Empreinte végétale Landudec
Empreinte végétale Landudec mercredi 29 avril 2026.
Empreinte végétale
Bibliothèque Landudec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Partez à la découverte des secrets de la forêt. Cette animation rendra visible l’invisible, et vous repartirez avec l’empreinte du berceau du chêne.
Durée 1 h 30
Sur réservation 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com. .
Bibliothèque Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Empreinte végétale Landudec a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Pays Bigouden