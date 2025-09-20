Empreintes de mémoire – Du geste ouvrier au geste artistique Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

« Empreinte de mémoire – Du geste ouvrier au geste artistique » propose un regard d’artistes contemporains sur l’histoire industrielle locale. La fonderie d’Écurey, les carrières de Rinval et la papeterie de Jand’Heurs reprennent vie à travers l’objectif de Sébastien Di Silvestro et les empreintes de papier de Pol Balro.

La galerie se visite librement, avec des temps d’ateliers et de rencontres avec les artistes.

Anciennes fonderies d’Ecurey 55290 Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est Le site des fonderies fut, à l’origine, celui d’une abbaye fondée au XIIᵉ siècle. Vendus en 1791 comme biens nationaux, les bâtiments conventuels et les dépendances subsistantes furent acquis par des maîtres de forges au XIXᵉ siècle. Le site fut par la suite racheté et spécialisé dans la fonte d’art et d’ornement. Sa production diminua progressivement, et l’activité cessa totalement en 1987. Il s’agit d’une communauté industrielle insérée dans un environnement rural. Le paysage industriel est renforcé par l’unité architecturale des bâtiments industriels et l’ordonnance des bâtiments de l’abbaye encore en place. Il convient également de souligner l’intérêt que présente la collection de moules conservée in situ.

Journées européennes du patrimoine 2025

