Empreintes en devenir : visite-atelier, CURIOX Centre d’Art et de Rencontres, Ugine

Informations pratiques

Empreintes en devenir : visite-atelier 19 et 20 septembre CURIOX Centre d’Art et de Rencontres Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe de CURIOX vous invite à découvrir l’architecture singulière du centre d’art, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable. Ancienne église brutaliste reconvertie en lieu dédié à la création contemporaine, le bâtiment témoigne d’une architecture inventive, où le réemploi et le détournement de matériaux modestes participent pleinement de son identité.

En écho au thème « Patrimoine en péril », cette visite propose un regard croisé sur deux héritages à préserver : une architecture moderne encore méconnue et les savoir-faire de l’estampe, dont les techniques traditionnelles se raréfient.

Au fil de la découverte, les visiteurs observeront les matériaux, les textures et les traces laissées par la construction et les transformations successives du bâtiment. La visite se poursuivra par un atelier d’expérimentation autour de l’empreinte. À l’aide d’une matrice gravée inspirée d’une des briques emblématiques du grand mur de CURIOX, chacun réalisera un tirage en gravure, avant de le découper et de le plier pour créer une brique en papier en trois dimensions à emporter. Les participants pourront également expérimenter le monotype par frottage en révélant les textures des coffrages des piliers en béton et des reprises de ciment visibles dans le bâtiment.

Une invitation à porter un nouveau regard sur le patrimoine, à travers la matière, l’empreinte et le geste, où architecture et savoir-faire se répondent et se transmettent.

CURIOX Centre d’Art et de Rencontres 54 rue des Vignes 73400 UGINE Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://padlet.com/curioxcentredart/curiox-centre-d-art-et-de-rencontres-ugine-q5bu3dmgenmss52a https://www.instagram.com/centre_dart_et_de_rencontres;https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/;https://www.facebook.com/centredartcuriox/ Dans une ancienne église, témoin de l’architecture béton des années 50 et récemment labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, ce lieu dédié aux arts contemporains initie un dialogue entre patrimoine et création. CURIOX, projet singulier ancré dans une ville ouvrière et agricole au pied des montagnes, s’appuie, pour ses expositions et résidences, sur des partenariats avec des institutions régionales et nationales reconnues ainsi qu’avec le tissu associatif local, afin de renouveler le lien entre création artistique et publics. Parking gratuit Accès en bus Arrêt de bus « Gare routière » à 1min de CURIOX depuis Annecy Ligne Y51 depuis Albertville Ligne 3 / Y51

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe de CURIOX vous invite à découvrir l’architecture singulière du centre d’art, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable. Ancienne à…

©MarieBondy