EMPREINTES ET INSPIRATIONS AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse lundi 13 octobre 2025.

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : 2025-10-13 20:00:00

Le programme s’ouvre sur une rencontre musicale entre deux compositeurs que tout oppose… sauf le talent ! D’un côté, Joseph Haydn, figure incontournable du quatuor classique au 18e siècle ; de l’autre, Caroline Shaw, compositrice américaine contemporaine, récompensée et très en vue.

Malgré plus de deux siècles entre eux, leurs œuvres dialoguent étonnamment Shaw reprend un menuet de Haydn et le transforme à sa manière, en jouant avec les formes et les sons classiques pour en faire quelque chose de neuf.

La suite du programme nous emmène en Angleterre, avec deux compositeurs et amis Ralph Vaughan Williams et Gustav Holst. Tous deux ont voulu redonner vie à la musique traditionnelle britannique, tout en y apportant une touche moderne. Leur style mêle l’inspiration du folklore aux harmonies nouvelles du début du 20e siècle.

Les musiciens de l'Orchestre National du Capitole Les Clefs de Saint-Pierre, nous offrent un voyage musical à la fois riche et dépaysant.

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The program opens with a musical encounter between two composers who have nothing in common? except talent! On the one hand, Joseph Haydn, a key figure in the 18th-century classical quartet; on the other, Caroline Shaw, an award-winning, highly visible contemporary American composer.

German :

Das Programm beginnt mit einer musikalischen Begegnung zwischen zwei Komponisten, die nichts verbindet außer ihrem Talent! Auf der einen Seite Joseph Haydn, eine der wichtigsten Figuren des klassischen Quartetts im 18. Jahrhundert, auf der anderen Seite Caroline Shaw, eine preisgekrönte, zeitgenössische amerikanische Komponistin.

Italiano :

Il programma si apre con un incontro musicale tra due compositori che non hanno nulla in comune, se non il talento! Da un lato Joseph Haydn, figura chiave della musica classica per quartetto del XVIII secolo; dall’altro Caroline Shaw, pluripremiata compositrice americana contemporanea alla ribalta.

Espanol :

El programa se abre con un encuentro musical entre dos compositores que no tienen nada en común… ¡excepto el talento! Por un lado, Joseph Haydn, figura clave de la música clásica de cuarteto del siglo XVIII; por otro, Caroline Shaw, galardonada compositora estadounidense contemporánea en pleno auge.

