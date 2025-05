Empreintes intimes – Pluneret, 16 mai 2025 14:00, Pluneret.

Morbihan

Empreintes intimes 2 Moulin Neuf Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 14:00:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

Date(s) :

2025-05-16

Exposition

Empreintes et intimités

Courbes, traces, sillons…

La peau parle, le corps révèle une exploration sensible de l’identité et du genre.

Entre unicité et diversité où chaque empreinte devient mémoire.

Chaque forme une histoire…

Vernissage le 15 mai à 18h30 .

2 Moulin Neuf

Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 26 90 32 91

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Empreintes intimes Pluneret a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon