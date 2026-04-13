Saint-Aubin-de-Crétot

Empreintes, les animaux laissent leur trace

Saint-Aubin-de-Crétot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Balade nature sur les traces des animaux

Avec Marc Ballan

Les animaux sont partout autour de nous… mais souvent invisibles !

Apprenez à repérer les indices qu’ils laissent derrière eux

Au programme

* Identifier empreintes, poils, plumes et traces

* Reconnaître la présence des animaux dans votre environnement

* Observer la nature autrement

Partez pour un véritable jeu de piste grandeur nature sur les chemins de la commune !

Une balade ludique et pleine de surprises pour petits et grands .

Saint-Aubin-de-Crétot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Empreintes, les animaux laissent leur trace

L’événement Empreintes, les animaux laissent leur trace Saint-Aubin-de-Crétot a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme