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Empreintes, les animaux laissent leur trace Saint-Aubin-de-Crétot

Empreintes, les animaux laissent leur trace Saint-Aubin-de-Crétot mercredi 22 juillet 2026.

Ville : 76190 Saint-Aubin-de-Crétot

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Aubin-de-Crétot

Empreintes, les animaux laissent leur trace

Saint-Aubin-de-Crétot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Balade nature sur les traces des animaux
Avec Marc Ballan

Les animaux sont partout autour de nous… mais souvent invisibles !
Apprenez à repérer les indices qu’ils laissent derrière eux

Au programme
* Identifier empreintes, poils, plumes et traces
* Reconnaître la présence des animaux dans votre environnement
* Observer la nature autrement

Partez pour un véritable jeu de piste grandeur nature sur les chemins de la commune !

Une balade ludique et pleine de surprises pour petits et grands   .

Saint-Aubin-de-Crétot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16 

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English : Empreintes, les animaux laissent leur trace

L’événement Empreintes, les animaux laissent leur trace Saint-Aubin-de-Crétot a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme