Empreintes, les animaux laissent leur trace Saint-Aubin-de-Crétot
Empreintes, les animaux laissent leur trace Saint-Aubin-de-Crétot mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Aubin-de-Crétot
Empreintes, les animaux laissent leur trace
Saint-Aubin-de-Crétot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Balade nature sur les traces des animaux
Avec Marc Ballan
Les animaux sont partout autour de nous… mais souvent invisibles !
Apprenez à repérer les indices qu’ils laissent derrière eux
Au programme
* Identifier empreintes, poils, plumes et traces
* Reconnaître la présence des animaux dans votre environnement
* Observer la nature autrement
Partez pour un véritable jeu de piste grandeur nature sur les chemins de la commune !
Une balade ludique et pleine de surprises pour petits et grands .
Saint-Aubin-de-Crétot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16
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English : Empreintes, les animaux laissent leur trace
L’événement Empreintes, les animaux laissent leur trace Saint-Aubin-de-Crétot a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme