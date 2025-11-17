Empreintes sonores dessine ton quartier Médiathèque L’espal Le Mans

Empreintes sonores dessine ton quartier

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-14

Madlen Herrström et Denis Muzet invitent à découvrir paysages urbains et naturels à travers l’écoute et le dessin. Denis enregistre les sons et Madlen les traduit graphiquement, révélant ainsi l’identité acoustique des lieux. Un atelier mené avec des élèves de CP a prolongé cette démarche, montrant que chacun perçoit différemment les sons et apprenant à comprendre et accepter ses différences. Dans le cadre de la programmation Le Mans Sonore.

Aux horaires d’ouverture L’espal

Tout public .

