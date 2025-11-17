Empreintes sonores dessine ton quartier Médiathèque L’espal Le Mans
Empreintes sonores dessine ton quartier Médiathèque L’espal Le Mans samedi 17 janvier 2026.
Début : 2026-01-17
fin : 2026-02-14
2026-01-17
Madlen Herrström et Denis Muzet invitent à découvrir paysages urbains et naturels à travers l’écoute et le dessin. Denis enregistre les sons et Madlen les traduit graphiquement, révélant ainsi l’identité acoustique des lieux. Un atelier mené avec des élèves de CP a prolongé cette démarche, montrant que chacun perçoit différemment les sons et apprenant à comprendre et accepter ses différences. Dans le cadre de la programmation Le Mans Sonore.
Aux horaires d’ouverture L’espal
Tout public .
L’événement Empreintes sonores dessine ton quartier Le Mans a été mis à jour le 2025-11-13 par CDT72