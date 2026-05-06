Saint-Lô

Empreintes végétales > Atelier 6-12 ans

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Rendez-vous le 19 août au musée du bocage normand de Saint-Lô pour un atelier 6-12 ans empreintes végétales !

Découvrez l’environnement du musée, cueillez des plantes et réalisez une photographie ancienne !

Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô !

Réservations au 02 33 72 52 55 .

Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Empreintes végétales > Atelier 6-12 ans

L’événement Empreintes végétales > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô