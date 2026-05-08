Empreintes végétales Pleyber-Christ
Empreintes végétales Pleyber-Christ jeudi 23 juillet 2026.
Pleyber-Christ
Empreintes végétales
Pleyber-Christ Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez identifier les arbres et les plantes du jardin et repartez avec une empreinte végétale en plâtre.
Rendez-vous au jardin partagé de la Chapelle du Christ.
Sur inscription par mail ou téléphone.
Dès 5 ans. .
Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Empreintes végétales
L’événement Empreintes végétales Pleyber-Christ a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX