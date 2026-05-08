Pleyber-Christ

Empreintes végétales

Pleyber-Christ Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez identifier les arbres et les plantes du jardin et repartez avec une empreinte végétale en plâtre.

Rendez-vous au jardin partagé de la Chapelle du Christ.

Sur inscription par mail ou téléphone.

Dès 5 ans. .

Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Empreintes végétales

L’événement Empreintes végétales Pleyber-Christ a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX