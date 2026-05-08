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Empreintes végétales Pleyber-Christ

Empreintes végétales Pleyber-Christ jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 29410 Pleyber-Christ

Département : Finistère

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pleyber-Christ

Empreintes végétales

Pleyber-Christ Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Venez identifier les arbres et les plantes du jardin et repartez avec une empreinte végétale en plâtre.

Rendez-vous au jardin partagé de la Chapelle du Christ.

Sur inscription par mail ou téléphone.
Dès 5 ans.   .

Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69 

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English : Empreintes végétales

L’événement Empreintes végétales Pleyber-Christ a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX

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