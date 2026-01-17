Empreintes végétales Plounéour-Ménez

Empreintes végétales

6 Place de la Mairie Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Venez identifier les arbres du bourg, leurs bourgeons, leurs écorces et repartez avec une empreinte végétale en plâtre. Une balade suivie d’un atelier en salle.

Rdv au jardin partagé. Dès 5 ans.

Sur inscription par téléphone ou par mail.

Tarifs 6 €, 4 € (adhérents), 3 € (5-12 ans), 2 € (5-12 ans adhérents). .

