Empreintes végétales Plounéour-Ménez

6 Place de la Mairie Plounéour-Ménez Finistère
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
2026-02-26
Venez identifier les arbres du bourg, leurs bourgeons, leurs écorces et repartez avec une empreinte végétale en plâtre. Une balade suivie d’un atelier en salle.
Rdv au jardin partagé. Dès 5 ans.
Sur inscription par téléphone ou par mail.
Tarifs 6 €, 4 € (adhérents), 3 € (5-12 ans), 2 € (5-12 ans adhérents). .
6 Place de la Mairie Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
