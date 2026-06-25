Empreintes végétales VILLEQUIER Rives-en-Seine
Empreintes végétales VILLEQUIER Rives-en-Seine mercredi 8 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Empreintes végétales
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-12 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12
Le jardin de la Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo regorge de végétaux aux pouvoirs colorants insoupçonnés. Dans les pas du nuancier de Léopoldine, réalisé par l’artiste coloriste végétale Peregreen, cet atelier vous permettra d’expérimenter la technique de l’empreinte végétale sur tissu. .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr
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English : Empreintes végétales
L’événement Empreintes végétales Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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