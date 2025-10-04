Emprunte ton bibliothécaire Médiathèque de Meyreuil Meyreuil

Emprunte ton bibliothécaire Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Meyreuil Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Vous avez des questions sur les projets et services de la Médiathèque ? Venez rencontrer un bibliothécaire lors d’un temps convivial d’échanges privilégiés.

Médiathèque de Meyreuil 23 avenue Jean Petit 13590 Meyreuil Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442581047 https://meyreuil-pps.c3rb.org/ Bienvenue à la médiathèque de Meyreuil !

Située au cœur du quartier Plan de Meyreuil et très facilement accessible, la Médiathèque municipale de Meyreuil offre un espace convivial et chaleureux pour tous.

Que vous habitiez Meyreuil ou que vous soyez de passage, abonné à la médiathèque ou non, n’hésitez pas à pousser la porte pour bénéficier de nos services. Parking à proximité.

