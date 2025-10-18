EMurder party Enquêtes à la médiathèque Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
EMurder party Enquêtes à la médiathèque Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé samedi 18 octobre 2025.
EMurder party Enquêtes à la médiathèque
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Dans le cadre de l’expo Enquêtes à la médiathèque
Un jeu d’enquête, dans une ambiance Salon de voyance . Animé par Engremage.
Gratuit Public familial à partir de 12 ans Sur inscription .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement EMurder party Enquêtes à la médiathèque Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Destination Pays Bigouden