EMY – LA CABANE Toulouse

EMY Début : 2026-05-13 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : EMYD’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde – même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler. Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy , la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables. Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible. Contact PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31