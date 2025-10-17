Emy l’Estrade Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T19:30 – 2025-10-17T22:30

Fin : 2025-10-18T19:30 – 2025-10-18T22:30

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde – même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler.

Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy, la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables.

Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !

Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible.

À savoir : première partie de la tournée d’Inès Reg et de Redouane Bougheraba

Ouverture des portes : 20h

Début du spectacle et fermeture des portes : 20h30

Durée du spectacle : 1h

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’Estrade accueille Emy