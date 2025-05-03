EMY – SALLE PIERRE LAMY Annecy

jeudi 12 mars 2026.

EMY Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : EMYD’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde – même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler. Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy , la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables. Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible. À savoir : première partie de la tournée d’Inès Reg et de Redouane Bougheraba

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74