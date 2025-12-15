EMY Théâtre Trianon Bordeaux

EMY Jeudi 22 janvier 2026, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-22T20:00:00+01:00 – 2026-01-22T21:30:00+01:00

Fin : 2026-01-22T20:00:00+01:00 – 2026-01-22T21:30:00+01:00

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde – même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler.

Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy , la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables.

Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique !

Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible.

À savoir : première partie de la tournée d’Inès Reg et de Redouane Bougheraba

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

