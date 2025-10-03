En 2025, la Fête de la science explore les intelligence(s)

En 2025, la Fête de la science explore les intelligence(s) vendredi 3 octobre 2025.

Le thème de l’édition 2025 de la Fête de la science est « Intelligence(s) ».

Chaque jour, l’actualité met en lumière les performances mais aussi les dangers du développement spectaculaire de l’intelligence artificielle (IA). Au centre d’une compétition acharnée au niveau mondial, l’IA s’immisce dans tous les domaines, ouvrant ainsi les portes vers une nouvelle révolution. Devenue plus « intelligente » que l’humanité, la machine pourrait-elle un jour la surpasser ? Mais de quelle intelligence parle-t-on ?

L’intelligence a longtemps été perçue comme le propre de l’humain. Au début du XXe siècle, l’intelligence devient palpable, presque mathématique à travers l’introduction du concept de quotient intellectuel. L’intelligence se résume alors à un chiffre. Les dernières avancées scientifiques démontrent qu’elle existe sous des formes aussi variées que nuancées. Du comportement des cellules aux capacités étonnantes des plantes, des prouesses cognitives des animaux à l’émergence de l’IA, la notion d’intelligence se manifeste de multiples manières et défie notre pensée.

L’édition 2025 de la Fête de la science invite le public à explorer toutes les formes d’intelligence et à repenser ce que signifie être intelligent, au-delà des frontières humaines.

Découvrez le programme à Paris :

L’édition 2025 de la Fête de la science se déroule du 3 au 13 octobre 2025 en France métropolitaine, en Outre-mer et à l’international.

Du vendredi 03 octobre 2025 au lundi 13 octobre 2025 :

gratuit sous condition Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-14T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.fetedelascience.fr/la-fete-de-la-science-2025-explore-les-intelligences