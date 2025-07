En Août à la Médiathèque Médiathèque « Le lien » Tarascon

Du 01/08 au 30/08/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

sauf les 16/08 et 15 août. Médiathèque « Le lien » 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Profitez de nombreuses animations pour petits et grands tout au long du mois d’août à la médiathèque ! Vous aurez le choix parmi toutes les distractions pour vos loisirs dans le programme proposé par la médiathèque en ce mois d’août !

Rencontre la médiathèque accueille la compagnie Matière mouvement. Le chorégraphe danseur contemporain et chanteur lyrique Simon Bailly, ainsi que la plasticienne Nadja Bailly ! La dernière création de la compagnie Faune Fun est un solo en chaussures rouge, une performance de danse et de musique. Les chansons populaires et savantes alternent avec les danses et le rythme d’une percussion camarguaise taillée dans un roseau ! La plasticienne Nadja Bailly propose un atelier pour fabriquer en dessin, collage et carton, un petit tableau en s’inspirant de la technique qu’elle utilise pour créer les décors qui accompagnent la danse de Simon Bailly ! Le danseur chorégraphe Simon Bailly vous invite à explorer son univers et la médiathèque au cours d’un atelier de danse en groupe pour imaginer ensemble de petites scènes dansées ludiques et accessibles, se faisant l’écho des découpages en carton réalisés par Nadja Bailly ! Rencontre avec l’auteur Sorj Chalendon à l’occasion de la sortie de son nouveau roman Le livre de Kells aux éditions Grasset ! Des Ateliers Dessine ce que tu vois ! Le dessine est à la portée de tous ! Découvrez comment transformer de petites taches en quelque chose d’étonnant juste en ajoutant quelques points et lignes ! La Fresque collaborative Les peinturlures d’Hervé Tullet, venez découvrir l’univers haut en couleurs d’Hervé Tullet, en complétant la fresque de la médiathèque. L’occasion de libérer la créativité de chacun ! Avec carnet d’été, venez créer et remplir votre carnet d’été, rempli de vos moments forts, votre quotidien, vos petits plaisirs ensoleillés, avec Photos mystères, l’équipe de la médiathèque vous propose de jouer avec les images et les perceptions grâce au jeu des Rencontres internationales de la Photographie, avec badges de vacances, place à l’imagination pour créer de jolis badges pour décorer vos sacs, vestes, trousses… Place à la créativité ! À quoi ressemble ton cœur ? Choisis une émotion, amour, tendresse, colère… et illustre la dans un cœur à compléter. Autour de Alma Thomas découverte des œuvres colorées, abstraites et pleines de vie d’Alma Thomas ! À notre tour de composer notre mosaïque de papier à sa manière ! Place aux jeux la Médiathèque sort ses jeux de société. Amateurs ou aficionados, c’est l’occasion de s’affronter sur des jeux classiques et de découvrir les nouveautés ! Atelier numérique Sphéro, le petit robot, le robot BB8 vous a toujours fait rêver ? Venez découvrir tous ses secrets dans cet atelier ! Et bien d’autres nouveaux jeux du secteur numérique à découvrir en famille ou entre amis ! .

Médiathèque « Le lien » 26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52 mediatheque@mairie-tarascon13.fr

English :

Enjoy a wide range of activities for young and old throughout August at the multimedia library! You’ll be able to choose from a wide range of leisure activities in the media library’s August program!

German :

Genießen Sie den ganzen August über zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein in der Mediathek! Im Programm, das die Mediathek im August anbietet, haben Sie die Qual der Wahl zwischen allen möglichen Unterhaltungsangeboten für Ihre Freizeit!

Italiano :

Per tutto il mese di agosto, la biblioteca multimediale propone una serie di attività per grandi e piccini! Nel programma di agosto della mediateca potrete scegliere tra un’ampia gamma di attività per il tempo libero!

Espanol :

Disfrute de un montón de actividades para grandes y pequeños durante todo el mes de agosto en la mediateca Podrás elegir entre un amplio abanico de actividades de ocio en el programa de agosto de la mediateca

