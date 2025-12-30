EN ATTENDANT BOJANGLES THEATRE DE L’OEUVRE Paris

EN ATTENDANT BOJANGLES Début : 2026-01-23 à 19:00. Tarif : – euros.

EN ATTENDANT BOJANGLESSous le regard de leur fils, un couple danse sur Mr Bojangles de Nina Simone.Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant.Un jour, pourtant, elle va trop loin.Père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.Une pièce d’après le roman d’Olivier BOURDEAUT adapté par Victoire BERGER-PERRINAvec Charlie DUPONT, Tania GARBARSKI et en alternance Jérémie PETRUS et Victor BOULENGERAdaptation et Mise en scène Victoire BERGER-PERRIN assistée de Cachou KIRSCHLumière Laurent KAYE, Décors Caroline MEXME, Chorégraphie Céline BONMusique Pierre-Antoine DURANDCostumes Chandra VELLUTUne production Duponts et Duponts , le Théâtre de l’OEuvre , le Théâtre le Public ( Bruxelles ) et New Frontier filmAvec l’aide de la fédération Wallonie Bruxelles image Avec le soutient de Wallonie Bruxelles internationalLA PRESSE : « Une totale fantaisie » LE FIGARO« Un triomphe » L’EXPRESS« Magnifique » FRANCE INTER« Grisant » ELLE« Un tourbillon de folie et d’amour » FEMINA« Un cadeau de théâtre » THEATRAL MAGAZINE« Drôle tendre et émouvant » MARIANNEDurée : 1h20

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75