EN ATTENDANT CLOCLO – FAN CLUB – TH. LE PARIS AVIGNON – SALLE 2 Avignon

EN ATTENDANT CLOCLO – FAN CLUB Début : 2025-12-31 à 20:45. Tarif : – euros.

« Sosies », de Johnny, Michel Sardou et Claude François, ils sont engagés sur une méga tournée, après des années de galère, entre foires et supermarchés. Dans trois heures, c’est leur première, ça devrait être le bonheur…Mais entre les sosies, c’est la guerre ouverte. Ajouter à cela un pompier de service qui se mêle de tout et grimpe au hit parade du super emmerdeur. Alors que Johnny Wok’n’roll et Michel Sordou attendent Claude Franchois qui n’arrive pas…La tension monte.Coups bas, révélations, mesquineries, à deux doigts du « succès », rien ne les arrête. Ils vont aller jusqu’au bout . Ce soir c’est LEUR soir…Mais Cloclo, n’est toujours pas là… Une comédie hilarante, parfumée aux chansons que vous aimez, juste pour vous rendre heureux.Artistes : Cédric Clodic, Fabrice Blind, Philippe ChaubetAuteurs : Fabrice Blind et Phlippe Chaubet

TH. LE PARIS AVIGNON – SALLE 2 5 RUE HENRI FABRE 84000 Avignon 84