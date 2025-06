Vaucluse

En attendant Godot Théâtre des halles Avignon 5 juillet 2025 21:00

En attendant Godot 5 – 26 juillet Théâtre des halles Vaucluse

Pour clore son cycle Beckett et fêter ses 30 ans de théâtre (son premier spectacle professionnel était La Faim de Knut Hamsun en 1995 avec, déjà, Denis Lavant) , Jacques Osinski retrouve Denis Lavant rejoint par Jacques Bonnaffé, Aurélien Recoing et Jean-François Lapalus pour la plus célèbre pièce de l’auteur : En attendant Godot. Sur scène, un arbre sans feuilles. À ses pieds, un homme : Estragon. Un autre homme : Vladimir. Ils attendent Godot… Ils ne le connaissent pas mais l’attendent comme un sauveur. Aucun ne sait au juste de quoi ce mystérieux personnage doit les sauver, si ce n’est peut-être, justement, de l’horrible attente.

Le texte présenté sera celui de la version de San Quentin, version à laquelle Beckett participa et qu’il valida en 1984 pour une mise en scène de Walter Asmus. C’est la version d’un homme qui a expérimenté la pratique du théâtre. Beckett vint participer pendant dix jours aux répétitions et, selon le témoignage des acteurs, « ajouta de la chair aux os » du texte, modifiant certaines didascalies. Beckett note : « Estragon est sur le sol. Il appartient à la pierre. Vladimir est lumière. Il est orienté vers le ciel. Il appartient à l’arbre.» (The theatrical notebooks of Samuel Beckett, Waiting for Godot, édité par James Knowlson et Dougald McMillan). « J’aime cette attention que Beckett porte aux éléments : minéral (pierre), végétal (arbre), animal (homme). Il y a là quelque chose de très concret, très terrien qui m’intéresse. J’ai envie de partir de cela pour mettre en scène Godot. » dit Jacques Osinski.

